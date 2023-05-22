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Сегодня, 12:30

«Авангард» хотел обменять Грицюка в СКА, но передумал. Ситуация переросла в скандал

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Хоккеист Арсений Грицюк
Арсений Грицюк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Продолжит талантливый форвард карьеру в КХЛ или уедет за океан, станет известно в ближайшее время.

Арсений Грицюк принял оффершит от СКА, и теперь у «Авангарда» есть семь дней для того, чтобы повторить предложение. На момент публикации времени осталось меньше, но для омичей очень хорошая возможность показать, что они там не сошли с ума, а думают о клубе.

Описывать всю ситуацию вокруг Арсения и «Авангарда» не хочется. Но почему-то все забывают одну деталь. Именно омский клуб в лице человека, который исполнял обязанности генерального менеджера, первым послал запрос в СКА об обмене хоккеиста, причем в качестве компенсации попросил Дмитрия Моисеева. То есть в «Авангарде» уже изначально были настроены на войну, так что не надо рассказывать нам про «слишком жадного агента» и «наглого Грицюка, который слишком много хочет». Это уже потом началось — после того, как хоккеисту сказали «мы дадим тебе то, что ты хочешь, но смени агента».

И все зашло слишком далеко. Правда, если вы заметили, Арсений Грицюк ни разу не высказывался по поводу своего будущего, не обсуждал сумму контракта, вел себя очень профессионально, полагая, что вся шумиха вокруг переговоров — часть бизнеса, когда одни хотят получить больше, а другие — дать меньше.

Хоккеист Арсений Грицюк
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В конце концов «Авангард» согласился на условия, правда, предложив чуть другие параметры оплаты. И это показало, что в какой-то момент в Омске реально осознали, что делают что-то не то. Ведь сначала там явно давали понять, что «Грицюк не заслуживает 110 миллионов за два года», а потом внезапно он стал «заслуживать».

Проблема в том, что сотрудники клуба (и сейчас, наверное, не стоит говорить об Антоне Курьянове, который, кстати, никакого бы конфликта не раздул) считают себя выше всех. И Александр Крылов, и его помощники уверовали в свою исключительность, важность и непогрешимость. Все им должны, а они — никому. Такого не встретишь со стороны ЦСКА, «Ак Барса», «Салавата Юлаева» или «Металлурга». Даже в СКА все немного не так, там такие войны себе не позволяют. Омичи же просто не хотят мириться с основами хоккейного бизнеса. А там все просто. Если ты не договорился с агентом по поводу одного игрока, то это не значит, что надо включать представителя в какие-то черные списки. Завтра все может измениться.

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И теперь сложилась ситуация, когда можно сделать правильный ход и выйти победителями. Повторить контракт Арсению, снова сесть за стол с ним и агентом и договориться, что все позади. Омску нужен Грицюк, а Арсению нужен «Авангард». Не думаю, что переход в СКА очень сильно поможет форварду, а чтобы ехать за океан, нужно быть более уверенным в своих силах. Деньги от Санкт-Петербурга — это и не доход даже, да и что на них купишь? Посмотрите на рынок.

Хоккеист Арсений Грицюк
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Проблема в другом. Все, что известно о главном человека «Авангарда» и его окружении (опять же, пока Антона Курьянова выведем из этого состава), — неумение признавать ошибки. Скорее уничтожат клуб, Арсения, но только не сделают шаг назад. Ничего хорошего в этом нет, но и удивляться не надо. Давно говорю, что в «Авангарде» посторонние. А те, кто крутится вокруг команды КХЛ, просто желают как можно быстрее схватить, понимая, что в любой момент и сами могут превратиться во врагов.

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Вы посмотрите, как «Авангард» прощается с людьми. Генменеджер Максим Сушинский (финал Кубка Гагарина, организация сложнейшего переезда в Балашиху из Омска) — теперь враг. Алексей Волков (Кубок Гагарина) — уже дилетант. Про Грицюка сейчас пишут через подконтрольные источники исключительно грязь.

Так что шансов на то, что «Авангард» образумится, мало. Просто все вокруг должны понимать, что у них есть единственный путь. И если они не пойдут по нему, то сами виноваты.

Арсений Грицюк
Хоккей
ХК Авангард
ХК СКА
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финал Счет в серии
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
3 - 4
1. Ак Барс - ЦСКА
4 - 1
2. Ак Барс - ЦСКА
0 - 3
3. ЦСКА - Ак Барс
3 - 2
4. ЦСКА - Ак Барс
2 - 1
5. Ак Барс - ЦСКА
2 - 1
6. ЦСКА - Ак Барс
0 - 3
7. Ак Барс - ЦСКА
2 - 3
3 - 4
Финалы конференций
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
2 - 4
1. СКА - ЦСКА
2 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
4 - 0
4. ЦСКА - СКА
1 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 7
6. ЦСКА - СКА
3 - 0
2 - 4
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
4 - 1
1. Ак Барс - Авангард
3 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Ак Барс
2 - 3
4. Авангард - Ак Барс
0 - 1
5. Ак Барс - Авангард
3 - 2
4 - 1
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
4 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
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6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
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29.04 17:00
Ак Барс – ЦСКА
 2 : 3
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