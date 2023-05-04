Главный скандал межсезонья в КХЛ. Новая война «Авангарда» с топ-агентом из-за звезд

Омск против Шуми Бабаева.

Это не первая их война

Когда Шуми Бабаев после чемпионского для «Авангарда» сезона-2020/21 поссорился с руководством омского клуба и увез в Северную Америку только-только блеснувшего нападающего Егора Чинахова, казалось, что один из крупнейших агентов страны и сибирский гранд навсегда сожгли мосты друг с другом. Первый обвинил золотой менеджмент в нежелании вести переговоры по новому контракту, вторые молчать не стали и ответили ему официальным пресс-релизом, в котором назвали его влияние на хоккеиста пагубным и заявили об изначальном желании Чинахова уехать в НХЛ. Это в РПЛ мы привыкли видеть регулярные перепалки агентов с клубами в СМИ — для КХЛ же такой конфликт считался случаем исключительным.

Но хоккейный рынок в России — место чрезвычайно тесное. Практически функционирующее на том же крохотном клочке, что и бабушки, продающие овощи у метро. Как бы его участники ни ссорились и ни отводили глаза друг от друга, рано или поздно им придется пересекаться. Вот и у Бабаева с Омском не было шансов однажды вновь не сесть за один стол переговоров. Тем более что в «Авангарде» играли еще два других видных клиента скандально известного агента — автор золотого гола Сергей Толчинский и только-только начавший выходить на проектную мощность воспитанник омичей Арсений Грицюк.

Настоящее потепление в их отношениях произошло в прошлое межсезонье, когда Бабаев помирился с бывшим генменеджером «Ястребов» Алексеем Волковым и помог тому освободить из Санкт-Петербурга субтильного праворукого мастера Владимира Ткачева, который в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром второй команды «Востока». Только стоило на место Волкова прийти Рашиду Хабибулину и истечь контрактам хоккеистов Бабаева, как в середине апреля между клубом и агентом снова началась настоящая война.

«В случае с Ткачевым клуб предложил зарплату в 95 миллионов рублей за сезон, как у Корбэна Найта и Рида Буше. Нас это не устраивает. Почему это должно быть нормально, разве праздник какой-то наступил? Ткачев и Толчинский — лидеры «Авангарда», которые тащили на себе команду в трудные моменты в течение всего сезона. К тому же Владимир сам из Омска, зачем его сравнивать с другими?

Пытаемся общаться. Мы знакомы больше 20 лет. У нас были нормальные отношения, но как только Хабибулин стал генменеджером, ситуация кардинально поменялась. Я превратился в сторону, против которой он борется. Знаете, что первым делом сделал этот функционер, когда вступил в должность в «Авангарде»? Попытался обменять Толчинского. Вот сразу же после того, как Хабибулин занял свой пост в декабре 2022-го. Помимо обмена Толчинского Рашид хотел порезать зарплату Белякову и отдать Михайлова. Это мои клиенты. Я первый, до кого он докопался.

Предложение по Толчинскому сделано, но оно нас и близко не устроило. Да, оно в пределах 70-80 миллионов рублей в год. Я ни от одного из них не слышал, что они не хотят выступать в Омске. Ребята нормально относятся и к городу, и к клубу. Я уже говорил, что Толчинский был готов подписать контракт с «Авангардом» на пять лет — его не дали. То, что нам предлагают, — смех.

Арсений поедет в НХЛ. Есть клубы в КХЛ, которые могут предложить ему 110 миллионов на два года через процедуру оффершита. И еще о том, как оценивают хоккеиста в самом «Авангарде». Хабибулин прямым текстом сказал Грицюку, что если тот хочет больших денег, то пусть меняет агента", — выстрелил Шуми по временному боссу сибиряков изо всех орудий и вновь стал персоной нон грата в Омске.

Арсений Грицюк. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Авангард» рискует потерять сразу троих лидеров

Сам Хабибулин в большом интервью «СЭ» признавал, что вести переговоры с Бабаевым действительно сложно, даже несмотря на их давние связи. Однако, похоже, их отношения надломились, когда временный генменеджер во время одной из пресс-конференций назвал москвича с дагестанскими корнями «таким восточным парнем». И, очевидно, эти слова всерьез задели Шуми, усложнив переговорный процесс. Иначе он не стал бы акцентировать внимание в эфире, что на самом деле его историческая родина находится на юге.

Как бы омичам ни был неприятен агент собственных звезд, если они хотели сохранить хотя бы одного из трех нападающих, им нужно было садиться и разговаривать со своим противником. Хотя изначально было понятно, что сохранить всех трех топ-форвардов им не удастся. Беда в том, что во всех трех случаях они не могли чувствовать себя в переговорах с позиции силы. И пока стороны бодались, Ткачев и Толчинский 1 мая впервые в карьере благополучно вышли на рынок неограниченно свободных агентов. Куда запутаннее оказалась ситуация с ограниченно свободным агентом Грицюком, который в силу возраста и статуса ОСА не может определять свое будущее на территории КХЛ.

«Авангард» за день до открытия рынка ожидаемо сохранил права на своего воспитанника через квалификационное предложение, предложив ему двухлетний контракт на сумму 70 (30+40) миллионов рублей. При этом еще 40 новый генменеджер клуба Антон Курьянов решил зашить в бонусы, доведя итоговые цифры до требуемых игроком 110. Правда, противоположный лагерь планирует получить эти деньги исключительно за счет базовой части, настаивая на схеме «50+60», и принимать условия клуба не собирается. Как же быть дальше?

По регламенту любой клуб КХЛ может до 31 мая перебить предложение Омска и сделать Грицюку оффершит, «Авангард» вправе повторить это на тех же условиях в течение семи дней. В противном же случае омичи лишатся нападающего за установленную компенсацию, рассчитываемую по легальной формуле. И если раньше за невыполнение своих требований Бабаев грозился разыграть карту с отъездом в НХЛ, где Арсения всегда ждет контракт новичка «Нью-Джерси», то теперь он хочет трудоустроить своего клиента в другой российский клуб именно путем, которым в свое время в «Ястребах» оказался Толчинский.

Слова агента вполне могли бы выглядеть блефом и очередной попыткой прогнуть оппонента. Но тут на авансцене появился Роман Ротенберг, решивший обокрасть одного из своих главных антагонистов, и окончательно загнал Омск в тупик. По нашей информации, сейчас его СКА — наиболее вероятный покупатель, который готов полностью удовлетворить парня, ставшего в сибирском миллионнике чуть ли не персоной нон грата.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Агент — далеко не вселенское зло

Технически Курьянов в силах отразить набег питерского расхитителя и сохранить Грицюка, отзеркалив предложение армейцев. Но фактически такой шаг будет означать капитуляцию в войне с Бабаевым и принятие его условий мирного соглашения. Да и сам Арсений, похоже, этим скандалом сжег мосты со своей альма-матер. Поэтому вариант у нового босса «Авангарда» только один — повторение предложение соседа по «Газпрому» и мгновенный обмен серебряного призера Пекина в Петербург на интересующих хоккеистов.

При этом доводы обеих сторон понятны и логичны. Агент считает, что игрок, которого ко всему прочему сделали лицом возвращения клуба в Омск, достоин принципиального повышения за достойную регулярку с 40 очками. Клуб же небезосновательно парирует не самым ярким плей-офф от форварда и необходимостью проявить лояльность за прошлогоднее переподписание контракта на улучшенных финансовых условиях. А еще советует обратить внимание на запросы других хоккеистов аналогичного возраста.

Нетрудно догадаться, что в глазах болельщиков «Авангарда» Бабаев еще со страстей по Чинахову выглядит наглым дельцом и чуть ли не вредителем для своих клиентов. Вот только в действительности Шуми далеко не вселенское зло, которое хоронит карьеры своих доверителей. Он, как и любой другой нормальный агент, заинтересован, чтобы его игроки развивались и получали большие контракты, регулярно отчисляя ему стандартный процент от зарплаты. Особенно если речь идет про величины уровня Ткачева, Толчинского и Грицюка. Да и не шли бы хоккеисты к нему пачками, будь он настоящим могильщиком, каким его некоторые себе представляют.

Как бы кто ни ненавидел Бабаева за жесткость и сложность в переговорах, свою работу он делает хорошо и по-настоящему бьется за свои активы, стараясь стрясти с клубов каждый рубль. И хоккеистам абсолютно все равно, что говорят за спиной про их представителя и как его называют. Главное, чтобы он выбивал для них лучшие условия. Нужно понимать, что по сути агент — это торговец, который всегда заинтересован продать свой товар по наивысшей цене. Упрекать его в жадности — все равно что критиковать адвоката за желание защитить обвиняемого. Куда удивительнее смотрелась бы ситуация, если бы он молчал и безропотно соглашался со всеми условиями «Авангарда».

А еще оппонент Хабибулина, Курьянова и Крылова — далеко не рабовладелец, который держит омскую троицу у себя в плену, а всего лишь наемный рабочий. Пусть со многими своими клиентами его отношения и вышли далеко из деловых берегов, став дружескими или даже почти семейными. При желании каждый из них в любой момент может уйти к любому другому конкуренту Бабаева без какой-либо компенсации или неустойки. Однако менять своего представителя никто из вчерашних лидеров команды Михаила Кравеца не торопится. Да и сложно представить ситуацию, при которой он игнорировал бы пожелания и мнения доверителей в переговорах с руководством омичей. Так что пока в этой войне они хоть и пассивно, но поддерживают своего агента.

Сергей Толчинский. ХК «Авангард»

Омичи хотят наказать Бабаева через ФХР

Формально, не согласившись с условиями Грицюка, «Авангард» не прогнулся и в итоге не дал его агенту выкрутить себе руки. Но на деле же он не выиграл ничего, кроме уважения и поддержки собственных болельщиков. Как бы омичам ни хотелось не признавать это, Бабаев точно прав в одном — адекватных замен его игроку нет ни на рынке, ни в системе клуба, а без триумвирата бунтовщиков текущий ростер сибиряков выглядит крайне худым и скудным на мастеров.

В отличие от истории с Чинаховым, сейчас клуб предпочитает не делать официальных заявлений, транслируя свою позицию через посредников вроде своего капитана Дамира Шарипзянова, которого Бабаев уже успел назвать «крысой». Досталось защитнику и от другого агента Алеши Пилко, представляющего интересы Корбэна Найта и Рида Буше, — его словенец обвинил в получении нового контракта не столько хоккеем, сколько работой языком. Теперь «Авангард» намерен привлечь обоих к дисциплинарной ответственности, обратившись к Владиславу Третьяку. Ирония в том, что интересы внука президента ФХР, выступающего за «Сочи», уже не первый год представляет... Бабаев.

Впрочем, и у их заклятого врага нет гарантий, что тем же Грицюку и Толчинскому в игровом плане будет комфортно в Санкт-Петербурге, как в Омске. Зная переменчивую натуру Ротенберга, от главного тренера СКА можно ожидать чего угодно. Спросите хотя бы у Ткачева, резко попавшего в опалу питерского босса два года назад. Это сейчас он готов оторвать от сердца неприкасаемое доныне джерси со своим любимым 81-м номером и вручить его кудрявому мальчику, чье лицо пока еще украшает омские билборды. Но одно неверное движение, и тот будет искать пятый угол, мечтая вернуться в родной клуб. Кто окажется прав в этой войне, покажет только следующий сезон.