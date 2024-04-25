Шипачев и Войнов покинут «Ак Барс», а Браташ — «Ладу». Инсайды «СЭ»
Браташ
Громкая новость пришла из Тольятти. По нашей информации, главный тренер «Лады» Олег Браташ в ближайшее время может покинуть свой пост. При этом ранее тренерский штаб «автозаводцев» лишился Павла Десяткова, который совсем скоро должен официально возглавить «Витязь» — именно местный 49-летний специалист отвечал за тактику и игровой рисунок команды, выполняя большой пласт работы.
Пока генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев опровергает эту информацию. Однако тут важно вспомнить, что один из центров принятия решений в клубе находятся далеко за пределами Тольятти. Собственно, именно там и было принято решении о прекращении сотрудничества с тренером, который дал более чем достойный результат в первый сезон после возвращения первого немосковского чемпиона страны в элиту.
Заменить Браташа в скором времени может Александр Савченков, который последние три сезона работал помощником Алексея Кудашова в «Динамо». Изначально он должен был заменить Десяткова в должности ассистента. Однако сейчас ситуация изменилась.
СКА ищет иностранного вратаря
Трансферная политика СКА в предстоящее межсезонье будет принципиально новой. Из-за ужесточения некоторых пунктов регламента КХЛ впервые за долгое время армейская команда больше потеряет игроков, чем приобретет. В клубе тем не мене, считают, что вратарская позиция требует усиления. Никита Серебряков играл в целом неплохо, хотя до своего прошлогоднего уровня в «Адмирале», когда стал лучшим в своем амплуа во всей лиге, не дотянул.
О целесообразности поиска ему конкурента можно спорить. Однако СКА в настоящий момент рассматривает приглашение иностранного вратаря, изучая все доступные на рынке варианты.
В идеале таким кандидатом мог бы стать канадец Картер Харт, который замешан в деле о неподобающем поведении по отношению к одной даме. Ситуация осложняется тем, что ему и его товарищам по несчастью придется в течение сезона пару раз явиться в Канаду в суд. Понимания, к чему это приведет, нет, и в данной связи пока никто рисковать не будет.
Текущие вопросы важны, но надо думать и о будущем. СКА ведет активные переговоры с «Югрой» о приобретении 18-летнего Егора Заврагина — одного из самых талантливых вратарей мира в своей возрастной категории. Стороны достигли принципиального согласия о переходе и в настоящее время обсуждают условия компенсации.
Заврагин — очень интересный голкипер с большим будущим, который в течение сезона закрепился в ВХЛ, играя на равных с опытным Владимиром Сохатским. По предварительному плану в случае перехода в СКА он должен отправиться на год в аренду в «Сочи», чтобы сразу получить возможность попробовать свои силы в КХЛ.
Дела казанские
«Ак Барс» делает все, чтобы расстаться с защитником Вячеславом Войновым и нападающим Вадимом Шипачевым. Ранее опровержение от агента Станислава Романова уже было. Возможно, и новое тоже скоро появится. По информации «СЭ», ничего не изменилось — ветеранов ждет выкуп или перевод в список отказов, откуда их заберут клубы, не имеющие проблем с деньгами и потолком зарплат. У «Ак Барса» масштабные селекционные планы и надо освободить место в платежке, чтобы подписать новичков, а также продлить контракт с Кириллом Семеновым.
В четверг вечером агентство Winners, представляющее интересы Тимура Билялова, сообщило, что вратарь подпишет с «Ак Барсом» новый контракт сроком на два года. История получилась долгой, а развязка — предсказуемой. По информации «СЭ», вратарь будет зарабатывать 55 миллионов рублей за сезон. Больше оклад в лиге из представителей его амплуа только у Эдди Паскуале из «Барыса».
Переговоры были не самыми простыми. В некоторые моменты казалось, что мосты уже догорают. Сведения об интересе «Ак Барса» к опальному канадцу Картеру Харту, а также появление Билялова на радарах «Авангарда» и московского «Динамо» выглядели как мощные элементы взаимного давления. Контакты с другими клубами у представителей Билялова были. Но о степени их серьезности сейчас рассуждать уже бессмысленно. Нынешний вариант кажется идеальным и для Билялова, и для «Ак Барса». От добра добра искать не надо, когда дело идет об одном из лучших вратарей КХЛ.
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|21
|47
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|21
|47
|50
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|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
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|68
|46
|22
|95
|3
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|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
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|68
|36
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|68
|34
|34
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|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
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|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
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Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
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СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2