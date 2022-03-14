Чешский клуб хотел продлить контракт с российским вратарем, но ему не продлили вид на жительство. Это сигнал всем, кто планирует выступать за границей

Обзор дня Алексея Шевченко.

Тренер

Контракт Дмитрия Квартальнова с «Ак Барсом» завершится 30 апреля. Прежний договор был подписан по системе «1+1», но «плюс» активировался бы только в случае выхода команды в финал конференции. И это было прописано на бумаге. Теперь же казанский клуб остается без тренера. 30 апреля завершается прежнее соглашение, а дальше Квартальнов будет только одним из кандидатов на вакантную должность. Через десять дней тренер встретится с президентом клуба и генеральным менеджером. Но не стоит ждать решения именно к этому времени. Проблема в том, что из-за мировых событий трудно предсказать, что будет в следующем сезоне. Более того, неизвестен бюджет клуба, не исключен вариант, что придется переписывать все контракты.

Но, допустим, ничего не поменяется. Как быть «Ак Барсу»? Разговоры о том, что Олег Знарок возглавит казанский клуб, — вымысел. Это не значит, что такой вариант исключен, но с ним даже не было никаких переговоров о будущем. Да и это довольно странный вариант, все успехи Знарка давно в прошлом. В Казани не исключают, что продлят соглашение с нынешним тренером, но только на других условиях. И речь не про деньги, а про новых помощников. Но тут вопрос, захочет ли Квартальнов работать там, где ему уже не дадут прежней свободы в творчестве (каким бы спорным оно ни было). Тем более у тренера есть хороший вариант в Екатеринбурге, пусть вас не смущает, что у Николая Заварухина действующий контракт с «Автомобилистом».

«Ак Барсу» можно попробовать иностранного специалиста. Правда, тут мы сразу вспоминаем, что сейчас невозможны даже переговоры. Но стоит ли торопиться? Вдруг к лету все наладится? Если же все будет как сейчас, то «Ак Барсу» лучше посмотреть кого-то в России. Александр Андриевский уже в Альметьевске, а о нем только хорошие отзывы, можно закрыть глаза на то, что в последнее время у него не было результатов. В «Адмирале» был организационный бардак, он работал с «Сибирью» в тяжелый период. Можно посмотреть на кого-то из Высшей лиги. Формально без работы Андрей Козырев, добившийся хороших результатов со «СКА-Невой». Речь даже не про победы, а про стиль. В любом случае, сейчас у «Ак Барса» есть время хорошо подумать, чтобы найти оптимальный вариант.

Сигнал

Вратарь системы московского «Динамо» Георгий Кузнецов в прошлом сезоне выступал в ВХЛ за фарм-клуб бело-голубых, трижды выходил в матче КХЛ, но без особого успеха. Ему уже 24 года. Он из тех хоккеистов, которые никак не могут воспользоваться своим шансом на высоком уровне. У Георгия были очень приличные матчи в Высшей лиге, но перевод в главную команду неизменно заканчивался неудачей. Семь матчей и ни одной победы за пять лет в клубе — куда это годится! Может быть, в будущем вратарь подсобрался бы, но в Красногорске остались без фарм-клуба, а Кузнецову разрешили найти новую команду.

Поиски в России не дали никакого результата, а в Европе Кузнецовым заинтересовались только в небольшом чешском городке Колин, который расположен между Прагой и Пардубице. Это второй чешский дивизион, не самый известный клуб, который к тому же боролся за выживание. Георгий отлично вписался в команду. Он стал основным вратарем, в 15 матчах одержал семь побед, оставил команду в шанс-лиге (там можно было вылететь), а в среднем отражал 92,4 процента бросков. Им были довольны, менеджеры обсуждали договор на будущий сезон.

Однако в Чехии отказались продлить хоккеисту вид на жительство и разрешение на работу. Не помогло и то, что он был законопослушным гражданином, документы были в полном порядке, а клуб отправил все необходимые бумаги. «Нет», и никаких комментариев. Вполне возможно, что это бюрократический сбой. Но раньше такого не было, значит, проблема в гражданстве Кузнецова. И это сигнал остальным хоккеистам в Европе. Теперь их будущее в клубах континента под угрозой. Радоваться этому невозможно, ребята уезжали в Европу, не находя достойных предложений дома. Видимо, российских игроков не хотят видеть на любом уровне. Правда, официально это пока не подтверждается, но случай с Кузнецовым показателен.

Разгром

В во втором раунде плей-офф Высшей хоккейной лиги состоялось два матча. Если в противостоянии «СКА-Невы» и «Тороса» равенство, питерцы обыграли фарм-клуб «Салавата Юлаева» и там равный счет, то в другой паре — настоящее безумие. «Динамо» уступило на своем льду «Химику» — 1:7. Питерцы прошли регулярный чемпионат очень здорово. Они стали четвертыми в лиге, то есть входили в элиту турнира. В составе такие известные ребята, как вратарь Денис Костин, ставший лучшим в гладком чемпионате по проценту отраженных бросков. Там выступают Александр Кучерявенко (четвертый бомбардир лиги), Александр Комаристый, молодой и перспективный форвард Антон Назаревич. В первом раунде питерцы прошли «Челмет», выиграв серию — 4-2. И пусть без проблем не обошлось, ведь челябинцы после первого поражения взяли две игры подряд, у сильных команд такое бывает. Начинают плохо, а потом набирают ход во время плей-офф.

Нельзя сказать, что воскресенский клуб — простой соперник. «Химик» одно время шел очень высоко, потом результаты чуть ухудшились. Рассказывают, что главный тренер подмосковного клуба Сергей Решетников едва не покинул команду, но то ли его уговорили остаться, то ли он сам передумал. Хорошо, что не ушел. В воскресенье «Химик» просто уничтожил своего соперника. Да, можно сказать, что они воспользовались тем, что команда КХЛ отдыхает. За воскресенцев играли Александр Никишин, Семен Ручкин, Данила Квартальнов и Максим Цыплаков. Но среди них только Никишин является важным игроком основного состава клуба КХЛ. Дело совсем не в усилении. «Химик» играет лучше. Конечно, в этой паре ничего не решено. В среду и в четверг воскресенцы примут соперника на своем льду, придется брать ребят их МХЛ, а не из КХЛ. Но кажется, что «Динамо» уже напугано.