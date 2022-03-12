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«Ак Барс» расстался с мечтой. Классная команда и амбициозный тренер не выиграют Кубок Гагарина

«Авангард» победил «Ак Барс» в шестом матче серии Кубка Гагарина
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
12 марта. Балашиха. «Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:0.
Фото ХК «Ак Барс»
Несмотря на упорное сопротивление казанцев, «Авангард» завершил-таки серию с ними в шести матчах.

Хоккей. КХЛ
Кубок Гагарина. Восток. 1/4 финала конференций. Шестой матч
«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Найт — 2 (бол., Толчинский, Грицюк), 17:50 — 1:0. Телегин — 2 (Цегларик, Береглазов), 39:41 — 2:0.
Вратари: Грубец — Билялов.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 28 (13+11+4) — 23 (8+7+8).
Судьи: Гашилов, Оленин.
12 марта. Балашиха. «Арена Балашиха».
Счет в серии: 4-2

Серия «Авангард» — «Ак Барс» получилась практически идеальной. В ней были и предыстория, и два тренера с идентичной философией, и зрелищный хоккей «кость в кость», и судейские скандалы. Не хватило разве что седьмого матча, в который команда из столицы Татарстана вполне могла на жилах утащить это противостояние.

В решающем матче серии казанцы поплатились за первое же удаление, которое в конце первого периода привез Кирилл Адамчук, неаккуратно сунувший клюшку в ноги Ильи Каблукова. И здесь в очередной раз стоит сказать, насколько вариативно большинство «Авангарда», которое по-прежнему в порядке и без тренера Константина Шафранова — с приходом Антона Курьянова оно хуже не стало.

Не получается растянуть оборону соперника и вывести кого-нибудь на бросок в пустые? Окей, найдем под воротами одного из лучших игроков лиги по игре на пятаке и добьемся своего. Все гениальное просто.

Практически весь матч был похож на фехтование — команды стабильно обменивались друг с другом резкими уколами, однако в завершении лучше оказался «Авангард». И если «Ак Барс» после пропущенной играл как играл, продолжая уповать на позиционки, и не был слишком нацелен на ворота Шимона Грубеца, то омичи классно атаковали с ходу и практически каждую свою атаку завершали броском или навалом на владения Тимура Билялова.

В итоге «ястребы» нанесли решающий удар под самый конец второй двадцатиминутки, когда команда Дмитрия Квартальнова мыслями уже была в комфортабельной балашихинской раздевалке. Ну и кто, как не Корбэн Найт, мог маячить перед голкипером «Ак Барса» во время не самого хлесткого броска Ивана Телегина от синей линии? Без грамотной помехи кистевые с такого расстояния не заходят. И это очередной повод напомнить, как канадский центр способен влиять на игру «Авангарда».

Ну а дальше команда Хартли сделала то, что и была должна, — минимизировала собственные ошибки и плотно сыграла в обороне, вычищая пространство внутри своей зоны, здорово помогая чешскому голкиперу. Как ни старались казанцы, сравнять счет при максимально простой, но идеальной игре соперника в своей зоне и спасти серию им не удалось.

Похоже, теперь можно говорить уже почти официально: история Дмитрия Квартальнова и «Ак Барса» окончательно подошла к концу. До своего первого Кубка Гагарина в Казани он так и не добрался. И есть ощущение, что седой франкофон из Балашихи еще долго будет сниться ему в кошмарах.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
10
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
1. СКА - Спартак
0 - 0
2. СКА - Спартак
0 - 0
3. Спартак - СКА
0 - 0
4. Спартак - СКА
0 - 0
0 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
2. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
3. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
4. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
0 - 0
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
3 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
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12.03 16:00
Северсталь – Динамо М
 3 : 2
12.03 17:00
Авангард – Ак Барс
 2 : 0
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