«Ак Барс» расстался с мечтой. Классная команда и амбициозный тренер не выиграют Кубок Гагарина

Несмотря на упорное сопротивление казанцев, «Авангард» завершил-таки серию с ними в шести матчах.

Хоккей. КХЛ

Кубок Гагарина. Восток. 1/4 финала конференций. Шестой матч

«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Найт — 2 (бол., Толчинский, Грицюк), 17:50 — 1:0. Телегин — 2 (Цегларик, Береглазов), 39:41 — 2:0.

Вратари: Грубец — Билялов.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (13+11+4) — 23 (8+7+8).

Судьи: Гашилов, Оленин.

12 марта. Балашиха. «Арена Балашиха».

Счет в серии: 4-2

Серия «Авангард» — «Ак Барс» получилась практически идеальной. В ней были и предыстория, и два тренера с идентичной философией, и зрелищный хоккей «кость в кость», и судейские скандалы. Не хватило разве что седьмого матча, в который команда из столицы Татарстана вполне могла на жилах утащить это противостояние.

В решающем матче серии казанцы поплатились за первое же удаление, которое в конце первого периода привез Кирилл Адамчук, неаккуратно сунувший клюшку в ноги Ильи Каблукова. И здесь в очередной раз стоит сказать, насколько вариативно большинство «Авангарда», которое по-прежнему в порядке и без тренера Константина Шафранова — с приходом Антона Курьянова оно хуже не стало.

Не получается растянуть оборону соперника и вывести кого-нибудь на бросок в пустые? Окей, найдем под воротами одного из лучших игроков лиги по игре на пятаке и добьемся своего. Все гениальное просто.

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Практически весь матч был похож на фехтование — команды стабильно обменивались друг с другом резкими уколами, однако в завершении лучше оказался «Авангард». И если «Ак Барс» после пропущенной играл как играл, продолжая уповать на позиционки, и не был слишком нацелен на ворота Шимона Грубеца, то омичи классно атаковали с ходу и практически каждую свою атаку завершали броском или навалом на владения Тимура Билялова.

В итоге «ястребы» нанесли решающий удар под самый конец второй двадцатиминутки, когда команда Дмитрия Квартальнова мыслями уже была в комфортабельной балашихинской раздевалке. Ну и кто, как не Корбэн Найт, мог маячить перед голкипером «Ак Барса» во время не самого хлесткого броска Ивана Телегина от синей линии? Без грамотной помехи кистевые с такого расстояния не заходят. И это очередной повод напомнить, как канадский центр способен влиять на игру «Авангарда».

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Ну а дальше команда Хартли сделала то, что и была должна, — минимизировала собственные ошибки и плотно сыграла в обороне, вычищая пространство внутри своей зоны, здорово помогая чешскому голкиперу. Как ни старались казанцы, сравнять счет при максимально простой, но идеальной игре соперника в своей зоне и спасти серию им не удалось.

Похоже, теперь можно говорить уже почти официально: история Дмитрия Квартальнова и «Ак Барса» окончательно подошла к концу. До своего первого Кубка Гагарина в Казани он так и не добрался. И есть ощущение, что седой франкофон из Балашихи еще долго будет сниться ему в кошмарах.