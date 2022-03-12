«Ак Барс» расстался с мечтой. Классная команда и амбициозный тренер не выиграют Кубок Гагарина
Хоккей. КХЛ
Кубок Гагарина. Восток. 1/4 финала конференций. Шестой матч
«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Найт — 2 (бол., Толчинский, Грицюк), 17:50 — 1:0. Телегин — 2 (Цегларик, Береглазов), 39:41 — 2:0.
Вратари: Грубец — Билялов.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 28 (13+11+4) — 23 (8+7+8).
Судьи: Гашилов, Оленин.
12 марта. Балашиха. «Арена Балашиха».
Счет в серии: 4-2
Серия «Авангард» — «Ак Барс» получилась практически идеальной. В ней были и предыстория, и два тренера с идентичной философией, и зрелищный хоккей «кость в кость», и судейские скандалы. Не хватило разве что седьмого матча, в который команда из столицы Татарстана вполне могла на жилах утащить это противостояние.
В решающем матче серии казанцы поплатились за первое же удаление, которое в конце первого периода привез Кирилл Адамчук, неаккуратно сунувший клюшку в ноги Ильи Каблукова. И здесь в очередной раз стоит сказать, насколько вариативно большинство «Авангарда», которое по-прежнему в порядке и без тренера Константина Шафранова — с приходом Антона Курьянова оно хуже не стало.
Не получается растянуть оборону соперника и вывести кого-нибудь на бросок в пустые? Окей, найдем под воротами одного из лучших игроков лиги по игре на пятаке и добьемся своего. Все гениальное просто.
Практически весь матч был похож на фехтование — команды стабильно обменивались друг с другом резкими уколами, однако в завершении лучше оказался «Авангард». И если «Ак Барс» после пропущенной играл как играл, продолжая уповать на позиционки, и не был слишком нацелен на ворота Шимона Грубеца, то омичи классно атаковали с ходу и практически каждую свою атаку завершали броском или навалом на владения Тимура Билялова.
В итоге «ястребы» нанесли решающий удар под самый конец второй двадцатиминутки, когда команда Дмитрия Квартальнова мыслями уже была в комфортабельной балашихинской раздевалке. Ну и кто, как не Корбэн Найт, мог маячить перед голкипером «Ак Барса» во время не самого хлесткого броска Ивана Телегина от синей линии? Без грамотной помехи кистевые с такого расстояния не заходят. И это очередной повод напомнить, как канадский центр способен влиять на игру «Авангарда».
Ну а дальше команда Хартли сделала то, что и была должна, — минимизировала собственные ошибки и плотно сыграла в обороне, вычищая пространство внутри своей зоны, здорово помогая чешскому голкиперу. Как ни старались казанцы, сравнять счет при максимально простой, но идеальной игре соперника в своей зоне и спасти серию им не удалось.
Похоже, теперь можно говорить уже почти официально: история Дмитрия Квартальнова и «Ак Барса» окончательно подошла к концу. До своего первого Кубка Гагарина в Казани он так и не добрался. И есть ощущение, что седой франкофон из Балашихи еще долго будет сниться ему в кошмарах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|3 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|12.03
|16:00
|
Северсталь – Динамо М
|3 : 2
|12.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 0