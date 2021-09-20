Зубов о поражении в матче со «Спартаком»: «Мы надеялись, что Карсумс и Радил выступят успешно»

Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (1:3).

«Говорить, что второй период был главным, не стоит. На протяжении всей игры была борьба. Поздравляю «Спартак» с победой. Мы надеялись, что Карсумс и Радил выступят успешно, но не получилось», — приводит слова Зубова официальный сайт КХЛ.

Рижское «Динамо» с 6 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Спартак» с 10 очками — на четвертой строчке.