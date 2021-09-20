Что ждет Гусева в «Торонто»? Live с Зислисом — в 13.00
10:00
Эфир с Михаилом Зислисом, Иваном Богуном и Артуром Хайруллиным о последних событиях в мире хоккея — в 13.00 на YouTube-канале «СЭ».
Главные темы:
— Гусев подписал просмотровый контракт с «Торонто»
— Якуб Коварж покидает «Автомобилист»
— потенциальный обмен Ивана Морозова из СКА
— отставка в «Амуре»
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