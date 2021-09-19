Нападающий «Торпедо» Агостино оштрафован
22:17
Нападающий «Торпедо» Кенни Агостино получил штраф, сообщает сайт Континентальной хоккейной лиги.
«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Торпедо» Кенни Агостино наказание по п.1.13.1. (5 минут, толчок на борт), статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на сайте лиги.
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