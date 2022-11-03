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Сегодня, 22:27

Знарок об удалениях соперника: «Вы хоккей смотрите. Если да — то сами все видите. А мне потом штраф платить»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1Б) и поделился мнением о причинах, по которым соперники его команды редко удаляются.

«Вы хоккей смотрите? Еще раз повторяю вопрос. Если смотрите, то сами все видите. А я не могу ответить. Как? Вот вы спрашиваете... А штраф потом платить не мне, а вам», — сказал Знарок.

Отметим, что за два матча соперники «Ак Барса» заработали только две минуты штрафа.

После этого матча «Ак Барс» с 26 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Салават» с 35 очками — на второй строчке.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
Олег Знарок
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