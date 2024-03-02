Форвард московского «Динамо» Эрик О'Делл: «Мы понимаем, что любой соперник представляет угрозу»

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл подвел итоги матча первого раунда плей-офф КХЛ с минским «Динамо» (4:1), в котором набрал три очка.

— Существует мнение, что «Динамо» является фаворитом в этом раунде. Не было ощущения, что вы выходили на игру «спустя рукава»?

— Конечно, нет, потому что это плей-офф. Мы понимаем, что любой соперник представляет угрозу. Опять же, пару дней назад почти все команды одержали победу на выезде, поэтому для себя мы понимаем, что на каждый матч надо выходить как на новый, с чистого листа.

Анна Бирюкова