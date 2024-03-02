Форвард московского «Динамо» Эрик О'Делл: «Мы понимаем, что любой соперник представляет угрозу»
Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл высказался о старте плей-офф КХЛ
Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл подвел итоги матча первого раунда плей-офф КХЛ с минским «Динамо» (4:1), в котором набрал три очка.
— Существует мнение, что «Динамо» является фаворитом в этом раунде. Не было ощущения, что вы выходили на игру «спустя рукава»?
— Конечно, нет, потому что это плей-офф. Мы понимаем, что любой соперник представляет угрозу. Опять же, пару дней назад почти все команды одержали победу на выезде, поэтому для себя мы понимаем, что на каждый матч надо выходить как на новый, с чистого листа.
Анна Бирюкова
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
1 - 0
|1 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 1
|0 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
1 - 0
|1 - 0
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 2
|0 - 2
|
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
1 - 1
|1 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
1 - 1
|1 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
1 - 1
|1 - 1
Результаты / календарь
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
29.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
|2.03
|14:30
|
Сал. Юлаев – Трактор
|4 : 1
|2.03
|17:00
|
Ак Барс – Автомобилист
|0 : 4
|2.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|2 : 1
|2.03
|17:00
|
Динамо М – Динамо Мн
|4 : 1
|2.03
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|1 : 2
Новости