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Сегодня, 20:27

Форвард московского «Динамо» Эрик О'Делл: «Мы понимаем, что любой соперник представляет угрозу»

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл высказался о старте плей-офф КХЛ
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Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл подвел итоги матча первого раунда плей-офф КХЛ с минским «Динамо» (4:1), в котором набрал три очка.

— Существует мнение, что «Динамо» является фаворитом в этом раунде. Не было ощущения, что вы выходили на игру «спустя рукава»?

— Конечно, нет, потому что это плей-офф. Мы понимаем, что любой соперник представляет угрозу. Опять же, пару дней назад почти все команды одержали победу на выезде, поэтому для себя мы понимаем, что на каждый матч надо выходить как на новый, с чистого листа.

Анна Бирюкова

ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)
0
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
1 - 0
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
0 - 0
3. Амур - Металлург Мг
0 - 0
4. Амур - Металлург Мг
0 - 0
1 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
0 - 0
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
0 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
1 - 0
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
4. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
1 - 0
Авангард - Лада
Авангард - Лада
1 - 0
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
0 - 0
3. Лада - Авангард
0 - 0
4. Лада - Авангард
0 - 0
1 - 0
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 2
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
0 - 2
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
1 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
0 - 0
4. Северсталь - Спартак
0 - 0
1 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
1 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
4. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
1 - 1
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
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