Автор The Athletic — о Мичкове: «Это хоккеист, способный переламывать ход матчей»

Журналист The Athletic Кори Пронман высказался об игре российского нападающего Матвея Мичкова.

— Я готов рискнуть своей зарплатой, чтобы заполучить такого редко одаренного атакующего игрока как Мичков, даже несмотря на все очевидные риски. Это хоккеист, способный переламывать ход матчей. Его мастерство, хоккейное чутье и природные способности гораздо более высокого уровня чем, например, у Карлссона.

Ранее Мичков получил второй номер в финальном рейтинге выступающих не в Северной Америки игроков центрального скаутского бюро НХЛ. Первый раунд драфта НХЛ состоится в Нэшвилле 28 июня.

В прошедшем сезоне Мичков выступал на правах аренды за «Сочи». Нападающий набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В конце апреля «Сочи» объявил о возвращении Мичкова в СКА.