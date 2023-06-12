Стала известна зарплата новичка «Автомобилиста» Осипова

«Автомобилист» подписал контракт на 2 года с защитником Максимом Осиповым.

Как стало известно «СЭ», зарплата Осипова составит 35 миллионов рублей в следующем сезоне и 40 — в сезоне-2024/25.

29-летний Осипов выступал за «Локомотив» с 2018 года. В минувшем сезоне защитник провел 68 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «+8».