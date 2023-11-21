Жамнов рассказал, в чем главная сила «Локомотива»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после поражения от «Локомотива» (1:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ высказался о силе ярославской команды.

«Против «Локомотива» нужно выигрывать все единоборства, все нейтральные шайбы, нам нужно преодолевать эти барьеры. «Локомотив» — одна из самых сильных команд по игре в обороне. Такие игры нас ждут в плей-офф. Будем искать противоядие», — приводит слова Жамнова официальный сайт КХЛ.

«Локомотив» (42 очка) после 32 матчей вышел на третье место в Западной конференции КХЛ. «Спартак» (49) продолжает лидировать на «Западе» после 34 игр.

В следующем матче красно-белые на выезде сыграют со СКА. «Локомотив» на домашней арене примет «Ладу». Обе игры пройдут 23 ноября.