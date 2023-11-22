Тренер «Локомотива» Никитин — после победы над «Спартаком»: «Думаю, мы на правильном пути»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о состоянии команды после победы над «Спартаком» (2:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Я думаю, мы на правильном пути. Я согласен, что сложные матчи. Мы понимаем это. Ребятам даем простую информацию. Только сильная личность сама себе находит мотивацию. Сильная личность соревнуется сама с собой», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.

«Локомотив» (42 очка) после 32 матчей вышел на третье место в Западной конференции КХЛ. «Спартак» (49) продолжает лидировать на «Западе» после 34 игр.

В следующем матче красно-белые на выезде сыграют со СКА. «Локомотив» на домашней арене примет «Ладу». Обе игры пройдут 23 ноября.