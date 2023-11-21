Кудашов — о спасении Коновалова в моменте с Дыняком: «Счет позволял допустить ошибку»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы своей команды в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (4:1) прокомментировал выброс клюшки вратарем своей команды Ильей Коноваловым.
«Момент с Коноваловым имел бы ключевое значение, если бы это было на последних секундах и при другом счете, было бы например 2:1... А тут и счет не такой скользкий, он позволял допустить ошибку. Конечно, в хоккее бывают разные ситуации, момент интересный. Бывает, что вратарь ошибается с передачей, бывает, что защитники. Периодически такое случается, вратари часто сейчас выходят из ворот и иногда делают неточные передачи», — сказал Кудашов.
Перед четвертой заброшенной шайбой «Динамо» в контратаке мог забивать нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк, но шайбу остановил клюшкой Коновалов. Далее в ответной атаке забил Эрик О'Делл. Ряд экспертов писали о том, что необходимо было назначить буллит в ворота хозяев и отменить гол «Динамо».
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