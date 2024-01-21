Жамнов — о трех попытках Ковальчука в серии бросков: «Это и его, и тренерская инициатива. Человек с большим опытом»
Главный тренер красно-белых Алексей Жамнов после игры ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:4 Б) в Казани объяснил, почему один из лидеров команды Илья Ковальчук пробивал послематчевые буллиты три раза.
— В серии послематчевых бросков Илья Ковальчук сделал целых три попытки. Это его инициатива или тренерского штаба?
— Ну, вы знаете, это и наша, и его инициатива. Всё-таки это человек с большим опытом. Было видно в раздевалке, что он расстроился и переживал. Если дойдет до буллитов, мы будем стараться сломать это. Всё-таки проиграть четыре игры по буллитам — это надо переламывать. Это лотерея, по большому счёту.
— Вы тренируете буллиты? В ЦСКА говорят, что они — нет.
— Да мы тоже не тренируем буллиты. У нас есть другие вещи, над чем нам предстоит работать. Нам сейчас не до буллитов. У нас хватает головной боли.
— Но сами ребята индивидуально отрабатывают?
— Да, конечно, после тренировок остаются. Но тренировка и игра — разные вещи. На тренировке у тебя нет давления. Только спор с товарищами по команде, кто клюшки понесет в раздевалку.
— Не было желания попробовать Александра Бурмистрова в серии бросков?
— Но его знают здесь, вратари знают (Бурмистров — воспитанник и бывший игрок «Ак Барса» — прим. «СЭ»). Это довольно-таки непросто, как кажется. Дали ему шанс один, не забил. У нас, по-моему, сегодня все, кому можно было бить, все перепробовали. Только остался один Ковалев (Алексей Ковалев — тренер по нападающим «Спартака» — прим. «СЭ»).
В последних десяти играх «Спартак» одержал только две победы и потерпел восемь поражений, шесть из которых — подряд.
(Евгений Туркулец)
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