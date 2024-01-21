Ковальчук отреагировал на свой гол в ворота «Ак Барса»

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук в интервью «СЭ» рассказал о своем голе в ворота «Ак Барса» (3:4Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Игрок соперника пластался, хотел заблокировать бросок. Моя задача была, чтобы он или сел, или отреагировал на ложный замах. Плюс у нас перед воротами были Цыплаков, Голдобин, они хорошо закрыли вратаря, — сказал Ковальчук «СЭ».

После 52 игр «Ак Барс» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка. «Спартак» после 54 матчей идет 4-м на «Западе», набрав 69 баллов.