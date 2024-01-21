Ковальчук: «С каждым матчем чувствую себя лучше, возвращается движение»

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук в интервью «СЭ» прокомментировал свое возвращение в большой хоккей после матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:4Б).

— С каждым матчем чувствую себя лучше, возвращается движение. Самое главное, что возвращается игровой ритм. Тренироваться можно сколько угодно, а игровой ритм набирается только через матчи, — сказал Ковальчук «СЭ».

Ковальчук в декабре 2023 года подписал контракт со «Спартаком». В 10 матчах этого сезона форвард набрал 5 (4+1) очков.