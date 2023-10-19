Жамнов — о победе над «Сочи»: «Терпели — и дотерпели»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Сочи» (3:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Знаете, бывают такие игры, я сам через них проходил как хоккеист, когда не получается в завершении. То шайба перепрыгнет, то не пересечет линию. А так ребята — молодцы, справились. Терпели — и дотерпели», — цитирует пресс-служба лиги Жамнова.

«Спартак» одержал 7-ю победу подряд и вышел в лидеры Западной конференции, набрав 30 очков. У «Сочи» — 23 очка и 5-е место.