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Сегодня, 02:03

Жамнов — о победе над «Сочи»: «Терпели — и дотерпели»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Сочи» (3:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Знаете, бывают такие игры, я сам через них проходил как хоккеист, когда не получается в завершении. То шайба перепрыгнет, то не пересечет линию. А так ребята — молодцы, справились. Терпели — и дотерпели», — цитирует пресс-служба лиги Жамнова.

«Спартак» одержал 7-ю победу подряд и вышел в лидеры Западной конференции, набрав 30 очков. У «Сочи» — 23 очка и 5-е место.

Хоккеисты &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» победил «Сочи» и возглавил турнирную таблицу «Запада»
Источник: https://www.khl.ru/news/2023/10/18/521428.html
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