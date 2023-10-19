Кокорев: «Ключевую роль в матче со «Спартаком» сыграла игра в неравных составах»
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Ключевую роль сыграла игра в неравных составах. Мы не забили, хотя у нас были возможности, и пропустили, играя в большинстве. Также повлияли ошибки личного характера. Претензий по работе ни к кому нет, парни бились до конца, сражались — не стоит забывать, что мы играли с лидером Западной конференции. Джереми Бракко только вливается в нашу команду, по одной игре сложно что-то сказать, он старался, но немножко не повезло, будем смотреть дальше за ним. Влился ли Марат Хуснутдинов в коллектив? Думаю, да», — цитирует пресс-служба лиги Кокорева.
«Спартак» одержал 7-ю победу подряд и вышел в лидеры Западной конференции, набрав 30 очков. У «Сочи» — 23 очка и 5-е место.
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