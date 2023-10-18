«Спартак» победил «Сочи» и возглавил турнирную таблицу «Запада»
«Спартак» на выезде победил «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.
У гостей шайбы забросили Михал Чайковски, Герман Рубцов и Андрей Локтионов. У хозяев отметился Артур Тянулин.
Красно-белые одержали 7-ю победу подряд. Команда вышла в лидеры Западной конференции, набрав 30 очков. У «Сочи» — 23 очка и 5-е место «Запада».
«Спартак» в следующей игре отправится в гости к «Адмиралу» 22 октября. «Сочи» примет «Барыс» 20-го числа.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Тянулин — 5 (Гараев), 3:56 — 1:0. Чайковски — 5 (бол., Голдобин, Локтионов), 11:35 — 1:1. Рубцов — 3 (мен., Чайковски), 30:46 — 1:2. Локтионов — 4 (п.в., Ручкин), 59:32 — 1:3.
Вратари: Бердин (58:41 — 59:32) — Кареев.
Штраф: 14 — 6.
Броски: 26 (8+7+11) — 34 (8+12+14).
Судьи: Белов, Ромасько.
18 октября. Сочи. ДС Большой. 5191 зритель.
|Восточная конференция
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|Металлург Мг
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|7
|31
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|Ак Барс
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|5
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|8
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|19
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|П
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|1
|Спартак
|21
|14
|7
|30
|2
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|14
|5
|29
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|4
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|19
|12
|7
|25
|5
|Сочи
|20
|11
|9
|23
|6
|ЦСКА
|19
|10
|9
|21
|7
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|18
|10
|8
|20
|8
|Северсталь
|17
|8
|9
|18
|9
|Динамо Мн
|17
|8
|9
|18
|10
|Куньлунь РС
|22
|6
|16
|14
|11
|Витязь
|20
|5
|15
|12
|18.10
|18:00
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Лада – Барыс
|2 : 1
|18.10
|19:00
|
Торпедо – Сибирь
|4 : 5 Б
|18.10
|19:00
|
Витязь – Авангард
|5 : 2
|18.10
|19:00
|
Нефтехимик – Адмирал
|4 : 3
|18.10
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|3 : 2 Б
|18.10
|19:30
|
Сочи – Спартак
|1 : 3