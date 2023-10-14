Жамнов оценил игру «Спартака» в матче с «Торпедо» в КХЛ

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отреагировал на победный матч с «Торпедо» (4:2) в регулярном ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

«Что слаще — победа над ЦСКА или «Торпедо»? Любая победа для нас дорога, что с ЦСКА, что с «Торпедо». Так нельзя говорить. Поймите, должна быть какая-то этика. Любая победа дорога, это заслуга всей команды», — цитирует тренера «Чемпионат».

«Спартак» продлил победную серию до 5 матчей и обошел «Торпедо» в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.