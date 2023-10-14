ЦСКА — «Сочи»: прямая трансляция матча КХЛ
ЦСКА на своем льду сыграет с «Сочи» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в субботу, 14 октября. Игра пройдет в спортивном комплексе «ЦСКА Арена» в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.
Ключевые события противостояния ЦСКА — «Сочи» будут доступны на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире можно посмотреть на телеканале КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» по платной подписке. Эфир начнется — 16.50 мск.
Армейцы с 17 очками занимают восьмое место в конференции «Запад» и четвертое в дивизионе Тарасова. Команда из Сочи набрала 23 балла и находится на четвертой строчке в конференции «Запад» и третьей в дивизионе Боброва.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|19
|12
|7
|27
|2
|Ак Барс
|18
|13
|5
|27
|3
|Автомобилист
|18
|11
|7
|24
|4
|Сал. Юлаев
|17
|10
|7
|20
|5
|Лада
|18
|8
|10
|20
|6
|Авангард
|16
|9
|7
|20
|7
|Трактор
|19
|9
|10
|20
|8
|Сибирь
|17
|7
|10
|17
|9
|Амур
|17
|6
|11
|17
|10
|Барыс
|18
|5
|13
|15
|11
|Адмирал
|15
|5
|10
|12
|12
|Нефтехимик
|16
|4
|12
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|18
|14
|4
|29
|2
|Спартак
|19
|12
|7
|26
|3
|Торпедо
|18
|12
|6
|25
|4
|Сочи
|17
|11
|6
|23
|5
|Динамо М
|18
|11
|7
|23
|6
|СКА
|17
|9
|8
|18
|7
|Динамо Мн
|16
|8
|8
|18
|8
|ЦСКА
|17
|8
|9
|17
|9
|Северсталь
|16
|7
|9
|16
|10
|Куньлунь РС
|20
|6
|14
|13
|11
|Витязь
|18
|4
|14
|9
|14.10
|10:00
|
Амур – Ак Барс
|2 : 3 ОТ
|14.10
|13:00
|
Торпедо – Спартак
|2 : 4
|14.10
|16:00
|
Куньлунь РС – Нефтехимик
|- : -
|14.10
|16:00
|
Лада – Адмирал
|- : -
|14.10
|17:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -