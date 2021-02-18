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«Витязь» по буллитам уступил «Металлургу»

22:21
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«Металлург» обыграл «Витязь» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающий буллит в активе Никиты Рожкова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Малыхин — 9 (бол., Семин, Моисеев), 29:04 — 1:0. Прохоркин — 12 (Карпов, Пашнин), 57:30 — 1:1.

Победный буллит: Рожков.

Вратари: Ежов — Олкинуора.

Штраф: 10 — 16.

Броски: 32 (12+14+4+2) — 34 (7+14+11+2).

Судьи: Белов, Сидоренко.

18 февраля. Подольск. ЛД «Витязь». 1500 зрителей.

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