«Витязь» по буллитам уступил «Металлургу»
22:21
«Металлург» обыграл «Витязь» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающий буллит в активе Никиты Рожкова.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Малыхин — 9 (бол., Семин, Моисеев), 29:04 — 1:0. Прохоркин — 12 (Карпов, Пашнин), 57:30 — 1:1.
Победный буллит: Рожков.
Вратари: Ежов — Олкинуора.
Штраф: 10 — 16.
Броски: 32 (12+14+4+2) — 34 (7+14+11+2).
Судьи: Белов, Сидоренко.
18 февраля. Подольск. ЛД «Витязь». 1500 зрителей.
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