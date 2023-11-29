Билялов — о победе над «Ладой»: «Потихоньку «Ак Барс» находит тот хоккей, в который мы должны играть»
Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (2:0).
«Потихоньку находим тот хоккей, в который должны играть. Будем стараться действовать так же — давить в зоне соперника и забивать голы. У Барбера — лучший кистевой бросок в КХЛ? Хороший, да. Пока много не бросал, потому что один-два раза с нами потренировался. Посмотрим, но даже в матче он шайбу в перекладину зарядил, что ее не видно было. Клубный рекорд по сухим матчам? Не в курсе, знал, что я где-то близко. Конечно, это приятно, но самое главное — брать два очка в каждой игре», — приводит слова Билялова официальный сайт КХЛ.
«Ак Барс» (44 очка) после 36 игр занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Лада» (46) идет третьей на «Востоке» после 37 матчей.
В следующем матче «Ак Барс» дома примет «Автомобилист», а «Лада» на выезде встретится с «Салаватом Юлаевым». Обе игры пройдут 30 ноября.
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