Заварухин рассказал об атмосфере на тысячном матче «Трактора» в КХЛ
Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин поделился впечатлениями от матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:4). Челябинская команда провела свою тысячную игру в лиге.
«На юбилейном матче была классная атмосфера, некоторых ребят давно не видел, сейчас все внизу встретимся, пообщаемся. Такие матчи нужны, я считаю. По игре: мы дали фору хорошей команде. Подсказывали ребятам не удаляться, но сами дали этот шанс. Про усиление состава — хороший вопрос. Мы с руководством на связи, что-то оговаривали, хотим усилить некоторые позиции. Но от нас мало что зависит — именно от меня. Руководство работает, если будут какие-то трансферы, мы, конечно, объявим. Работа идет, кипит, но пока сказать конкретно ничего не могу», — приводит пресс-служба КХЛ слова Заварухина.
«Динамо» набрало 53 очка за 37 игр и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 42 очками после 37 матчей идет на 6-й строчке «Востока».
3 декабря московская команда сыграет на выезде с «Торпедо», клуб из Челябинска в этот же день примет ЦСКА.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|38
|25
|13
|54
|2
|Авангард
|36
|24
|12
|51
|3
|Ак Барс
|37
|22
|15
|46
|4
|Лада
|38
|19
|19
|46
|5
|Сал. Юлаев
|36
|22
|14
|45
|6
|Трактор
|37
|19
|18
|42
|7
|Автомобилист
|38
|19
|19
|42
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|40
|9
|Амур
|37
|15
|22
|37
|10
|Нефтехимик
|37
|14
|23
|36
|11
|Адмирал
|35
|11
|24
|29
|12
|Барыс
|37
|11
|26
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|37
|25
|12
|53
|2
|Спартак
|38
|24
|14
|51
|3
|Локомотив
|36
|23
|13
|49
|4
|СКА
|36
|23
|13
|46
|5
|Торпедо
|37
|21
|16
|45
|6
|ЦСКА
|36
|20
|16
|42
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|36
|15
|21
|34
|9
|Витязь
|38
|13
|25
|31
|10
|Куньлунь РС
|39
|13
|26
|31
|11
|Сочи
|37
|14
|23
|30
|1.12
|12:00
|
Амур – Динамо Мн
|2 : 1
|1.12
|16:30
|
Авангард – Нефтехимик
|4 : 3 Б
|1.12
|17:00
|
Трактор – Динамо М
|2 : 4
|1.12
|19:30
|
СКА – Витязь
|3 : 2 ОТ
|1.12
|19:30
|
Сочи – Локомотив
|0 : 2