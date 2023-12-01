«Трактор» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ
Московское «Динамо» на выезде победило «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
Видео лучших моментов матча «Трактор» — «Динамо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Динамо» набрало 53 очка и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 42 очками — на 6-й строчке «Востока».
3 декабря «Динамо» сыграет на выезде с «Торпедо», «Трактор» примет ЦСКА в этот же день.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|38
|25
|13
|54
|2
|Авангард
|36
|24
|12
|51
|3
|Ак Барс
|37
|22
|15
|46
|4
|Лада
|38
|19
|19
|46
|5
|Сал. Юлаев
|36
|22
|14
|45
|6
|Трактор
|37
|19
|18
|42
|7
|Автомобилист
|38
|19
|19
|42
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|40
|9
|Амур
|37
|15
|22
|37
|10
|Нефтехимик
|37
|14
|23
|36
|11
|Адмирал
|35
|11
|24
|29
|12
|Барыс
|37
|11
|26
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|37
|25
|12
|53
|2
|Спартак
|38
|24
|14
|51
|3
|Локомотив
|36
|23
|13
|49
|4
|СКА
|36
|23
|13
|46
|5
|Торпедо
|37
|21
|16
|45
|6
|ЦСКА
|36
|20
|16
|42
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|36
|15
|21
|34
|9
|Витязь
|38
|13
|25
|31
|10
|Куньлунь РС
|39
|13
|26
|31
|11
|Сочи
|37
|14
|23
|30
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2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
|1.12
|12:00
|
Амур – Динамо Мн
|2 : 1
|1.12
|16:30
|
Авангард – Нефтехимик
|4 : 3 Б
|1.12
|17:00
|
Трактор – Динамо М
|2 : 4
|1.12
|19:30
|
СКА – Витязь
|3 : 2 ОТ
|1.12
|19:30
|
Сочи – Локомотив
|0 : 2
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