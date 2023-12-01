«Трактор» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» на выезде победило «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

Видео лучших моментов матча «Трактор» — «Динамо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Динамо» набрало 53 очка и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 42 очками — на 6-й строчке «Востока».

3 декабря «Динамо» сыграет на выезде с «Торпедо», «Трактор» примет ЦСКА в этот же день.