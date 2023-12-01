Кудашов — о победе московского «Динамо» над «Трактором»: «Я доволен двумя очками»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу команды над «Трактором» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (4:2).

«В первую очередь хочу поздравить «Трактор» и его болельщиков с юбилеем, отличная игра и такой хороший рубеж. У нас было много меньшинства, поэтому немножко неровная игра, игровое время неправильно распределялось между хоккеистами. Тем не менее, наверное, все равно неплохо сыграли в меньшинстве, в большинстве голы забили, да и в равных составах нормально. Поэтому я доволен двумя очками», — приводит пресс-служба КХЛ слова Кудашова.

«Динамо» набрало 53 очка за 37 игр и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 42 очками после 37 матчей идет на 6-й строчке «Востока».

3 декабря московская команда сыграет на выезде с «Торпедо», клуб из Челябинска в этот же день примет ЦСКА.