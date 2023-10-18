Разин объяснил, почему отказался от ротации состава в матче с «Автомобилистом»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Ребята — молодцы, других слов нет. Мне очень приятно выигрывать в Екатеринбурге, очень приятно с таким хорошим счетом. Я считаю, что это — уверенная победа, были моменты, когда «Автомобилист» мог забить, но из этого и состоит хоккей. Проявили характер, мужество, такие слова подходят, поэтому заслуженно победили. Отказ от ротации состава? Просто сейчас наступил момент, когда пошли травмы, ротацию некем производить — есть ребята, но не такой длинный вагончик запасных. Ничего не меняется, у нас четвертая игра на выезде, хочется всегда вливать свежую кровь, тем более, с такими переездами. «Металлург» стал первой гостевой командой в сезоне, победившей в Екатеринбурге? Все классно, все супер», — цитирует пресс-служба лиги Разина.
«Металлург» набрал 31 очко после 21 матча и продолжает лидировать в Восточной конференции. «Автомобилист» — третий (26 очков после 20 игр).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|21
|14
|7
|31
|2
|Ак Барс
|18
|13
|5
|27
|3
|Автомобилист
|20
|12
|8
|26
|4
|Сал. Юлаев
|18
|11
|7
|22
|5
|Лада
|20
|9
|11
|22
|6
|Авангард
|17
|10
|7
|22
|7
|Трактор
|20
|9
|11
|20
|8
|Амур
|18
|7
|11
|19
|9
|Сибирь
|18
|7
|11
|17
|10
|Нефтехимик
|18
|6
|12
|16
|11
|Барыс
|19
|5
|14
|16
|12
|Адмирал
|17
|5
|12
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|19
|14
|5
|29
|2
|Спартак
|20
|13
|7
|28
|3
|Торпедо
|19
|12
|7
|25
|4
|Динамо М
|19
|12
|7
|25
|5
|Сочи
|19
|11
|8
|23
|6
|ЦСКА
|19
|10
|9
|21
|7
|СКА
|18
|10
|8
|20
|8
|Северсталь
|17
|8
|9
|18
|9
|Динамо Мн
|17
|8
|9
|18
|10
|Куньлунь РС
|22
|6
|16
|14
|11
|Витязь
|19
|4
|15
|10
|18.10
|18:00
|
Лада – Барыс
|- : -
|18.10
|19:00
|
Торпедо – Сибирь
|- : -
|18.10
|19:00
|
Витязь – Авангард
|- : -
|18.10
|19:00
|
Нефтехимик – Адмирал
|- : -
|18.10
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -
|18.10
|19:30
|
Сочи – Спартак
|- : -