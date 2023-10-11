Заварухин объяснил, почему «Автомобилист» проиграл «Салавату Юлаеву»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Слабое начало с нашей стороны. «Салават Юлаев» выиграл борьбу, был сильнее. Мы не успевали за движением, из-за чего и проиграли сегодня. Пропустили голы на контратаках. Наверное, это была одна из самых тяжелых игр для нас с начала чемпионата. В третьем периоде имели моменты, более менее у нас пошла игра, а первые два периода давались тяжело. В этом заслуга и соперника, то, что мобильная и быстрая команда напрягала нас. Одним из факторов стало то, что одиннадцать игр с начала чемпионата мы провели на выезде. Где-то это должно было сказаться. Завтра у нас будет выходной, чтобы подойти к домашней серии с новыми силами», — цитирует пресс-служба лиги Заварухина.
«Салават Юлаев» набрал 18 очков и занимает 5-е место в Восточной конференции, а «Автомобилист» (22 очка) идет на 3-й строчке.
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|4
|12
|9
|11.10
|15:30
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Сибирь – Трактор
|- : -
|11.10
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Авангард – Металлург Мг
|- : -
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Барыс – Динамо М
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|19:00
|
Северсталь – Торпедо
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|19:00
|
Нефтехимик – Витязь
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|19:30
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СКА – Локомотив
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Куньлунь РС – Динамо Мн
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|11.10
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