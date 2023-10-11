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Заварухин объяснил, почему «Автомобилист» проиграл «Салавату Юлаеву»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Слабое начало с нашей стороны. «Салават Юлаев» выиграл борьбу, был сильнее. Мы не успевали за движением, из-за чего и проиграли сегодня. Пропустили голы на контратаках. Наверное, это была одна из самых тяжелых игр для нас с начала чемпионата. В третьем периоде имели моменты, более менее у нас пошла игра, а первые два периода давались тяжело. В этом заслуга и соперника, то, что мобильная и быстрая команда напрягала нас. Одним из факторов стало то, что одиннадцать игр с начала чемпионата мы провели на выезде. Где-то это должно было сказаться. Завтра у нас будет выходной, чтобы подойти к домашней серии с новыми силами», — цитирует пресс-служба лиги Заварухина.

«Салават Юлаев» набрал 18 очков и занимает 5-е место в Восточной конференции, а «Автомобилист» (22 очка) идет на 3-й строчке.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/10/10/521010.html
Николай Заварухин
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 17 11 6 25
2 Ак Барс 16 11 5 23
3 Автомобилист 17 10 7 22
4 Лада 18 8 10 20
5 Сал. Юлаев 16 9 7 18
6 Трактор 17 8 9 18
7 Сибирь 15 7 8 16
8 Амур 15 6 9 16
9 Авангард 14 7 7 16
10 Барыс 16 4 12 13
11 Адмирал 15 5 10 12
12 Нефтехимик 14 3 11 9
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 16 12 4 25
2 Торпедо 16 11 5 23
3 Спартак 17 10 7 22
4 Динамо М 16 11 5 22
5 Сочи 16 10 6 21
6 ЦСКА 16 8 8 17
7 СКА 15 8 7 16
8 Северсталь 15 7 8 16
9 Динамо Мн 14 7 7 16
10 Куньлунь РС 19 6 13 13
11 Витязь 16 4 12 9
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