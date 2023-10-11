КХЛ: «Авангард» примет «Металлург», «Спартак» — ЦСКА и другие матчи 11 октября
Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
11 октября, среда
15.30 мск. «Сибирь» — «Трактор»
16.30. «Авангард» — «Металлург»
16.30. «Барыс» — «Динамо» Москва
19.00. «Нефтехимик» — «Витязь»
19.00. «Северсталь» — «Торпедо»
19.30. «Куньлунь» — «Динамо» Минск
Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|17
|11
|6
|25
|2
|Ак Барс
|16
|11
|5
|23
|3
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|4
|Лада
|18
|8
|10
|20
|5
|Сал. Юлаев
|16
|9
|7
|18
|6
|Трактор
|17
|8
|9
|18
|7
|Сибирь
|15
|7
|8
|16
|8
|Амур
|15
|6
|9
|16
|9
|Авангард
|14
|7
|7
|16
|10
|Барыс
|16
|4
|12
|13
|11
|Адмирал
|15
|5
|10
|12
|12
|Нефтехимик
|14
|3
|11
|9
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|16
|12
|4
|25
|2
|Торпедо
|16
|11
|5
|23
|3
|Спартак
|17
|10
|7
|22
|4
|Динамо М
|16
|11
|5
|22
|5
|Сочи
|16
|10
|6
|21
|6
|ЦСКА
|16
|8
|8
|17
|7
|СКА
|15
|8
|7
|16
|8
|Северсталь
|15
|7
|8
|16
|9
|Динамо Мн
|14
|7
|7
|16
|10
|Куньлунь РС
|19
|6
|13
|13
|11
|Витязь
|16
|4
|12
|9
Результаты / календарь
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
|11.10
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|- : -
|11.10
|16:30
|
Авангард – Металлург Мг
|- : -
|11.10
|16:30
|
Барыс – Динамо М
|- : -
|11.10
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|11.10
|19:00
|
Нефтехимик – Витязь
|- : -
|11.10
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -
|11.10
|19:30
|
Куньлунь РС – Динамо Мн
|- : -
|11.10
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
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