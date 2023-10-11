Козлов: «Игроки «Салавата Юлаева» выполнили установку и забили хорошие голы»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Хороший матч с нашей стороны. Огромное спасибо нашим болельщикам, которые полностью заполнили сегодня стадион. Болели с первой и до последней минуты. Сама игра понравилась. Ребята — молодцы, играли так, как мы с ними договаривались, выполнили установку и забили хорошие голы. Александр Самонов выручил нас, особенно в первом периоде, когда у соперника были хорошие моменты.

Что побудило изменить модель игры команды в последних матчах? Быстрые нападающие должны использовать свою скорость», — цитирует пресс-служба лиги Козлова.

«Салават Юлаев» набрал 18 очков и занимает 5-е место в Восточной конференции, а «Автомобилист» (22 очка) идет на 3-й строчке.