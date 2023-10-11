Козлов: «Игроки «Салавата Юлаева» выполнили установку и забили хорошие голы»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Хороший матч с нашей стороны. Огромное спасибо нашим болельщикам, которые полностью заполнили сегодня стадион. Болели с первой и до последней минуты. Сама игра понравилась. Ребята — молодцы, играли так, как мы с ними договаривались, выполнили установку и забили хорошие голы. Александр Самонов выручил нас, особенно в первом периоде, когда у соперника были хорошие моменты.
Что побудило изменить модель игры команды в последних матчах? Быстрые нападающие должны использовать свою скорость», — цитирует пресс-служба лиги Козлова.
«Салават Юлаев» набрал 18 очков и занимает 5-е место в Восточной конференции, а «Автомобилист» (22 очка) идет на 3-й строчке.
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|19
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|13
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|16
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|12
|9
|11.10
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|- : -
|11.10
|16:30
|
Авангард – Металлург Мг
|- : -
|11.10
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|
Барыс – Динамо М
|- : -
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|19:00
|
Северсталь – Торпедо
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|11.10
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|
Нефтехимик – Витязь
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|11.10
|19:30
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СКА – Локомотив
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Куньлунь РС – Динамо Мн
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|11.10
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Спартак – ЦСКА
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