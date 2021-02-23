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Защитник «Трактора» Бэйлен: «Голы иногда приходят, как бананы — в связке»

19:59
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Защитник «Трактора» Ник Бэйлен ответил на вопрос о своей результативной серии.

«Я забиваю четыре матча подряд? Хоккей достаточно странная игра, — цитирует хоккеиста официальный сайт КХЛ. — Отец говорил мне, что голы иногда приходят, как бананы — в связке. И я вижу, что так и получается.

Когда-то везет, когда-то товарищи по команде отдают хорошие передачи. Возможно, секрет в том, что моя жена по утрам отправляет мне сообщение, что нужно идти и выложиться на все сто процентов".

23 февраля «Трактор» уступил «Сибири» (2:4) в регулярном чемпионате КХЛ. В активе Бэйлена одна шайба.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/02/23/481592.html

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