Защитник «Трактора» Ник Бэйлен ответил на вопрос о своей результативной серии.

«Я забиваю четыре матча подряд? Хоккей достаточно странная игра, — цитирует хоккеиста официальный сайт КХЛ. — Отец говорил мне, что голы иногда приходят, как бананы — в связке. И я вижу, что так и получается.

Когда-то везет, когда-то товарищи по команде отдают хорошие передачи. Возможно, секрет в том, что моя жена по утрам отправляет мне сообщение, что нужно идти и выложиться на все сто процентов".

23 февраля «Трактор» уступил «Сибири» (2:4) в регулярном чемпионате КХЛ. В активе Бэйлена одна шайба.