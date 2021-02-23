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Яшкин подарил клюшку сыну Овечкина

20:00
Дмитрий Яшкин. Фото photo.khl.ru
Дмитрий Яшкин. Фото photo.khl.ru
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Нападающий хоккейного «Динамо» Дмитрий Яшкин сделал подарок старшему сыну бывшего игрока московского клуба, капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Он подарил Сергею Овечкину свою клюшку.

Яшкин в матче регулярного чемпионата КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом» (6:0) в конце первого периода забросил шайбу.

Гол стал для форварда 37-м в текущем сезоне и по этому показателю хоккеист догнал Александра Мальцева, установившего данное достижение в 1971 году.

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