Яшкин подарил клюшку сыну Овечкина

Нападающий хоккейного «Динамо» Дмитрий Яшкин сделал подарок старшему сыну бывшего игрока московского клуба, капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Он подарил Сергею Овечкину свою клюшку.

Яшкин в матче регулярного чемпионата КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом» (6:0) в конце первого периода забросил шайбу.

Гол стал для форварда 37-м в текущем сезоне и по этому показателю хоккеист догнал Александра Мальцева, установившего данное достижение в 1971 году.