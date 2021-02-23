6:0! «Динамо» разгромило «Автомобилист»

«Динамо» разгромило «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Московский клуб одержал победу со счетом 6:0.

Нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин в конце первого периода забросил шайбу.

Гол стал для форварда 37-м в текущем сезоне и по этому показателю хоккеист догнал Александра Мальцева, установившего данное достижение в 1971 году.

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«ХК Динамо» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 6:0 (4:0, 2:0, 0:0)

Голы: Игумнов — 4 (Ефремов, Брюквин), 5:16 — 1:0. Сергеев — 6 (бол., Кагарлицкий, Яшкин), 8:56 — 2:0. Миронов — 7 (бол., Линдберг, Сергеев), 9:49 — 3:0. Яшкин — 37 (бол., Шипачев, Кагарлицкий), 19:04 — 4:0. Ефремов — 8 (Брюквин, Сергеев), 21:33 — 5:0. Муранов — 8 (Круглов), 21:51 — 6:0.

Вратари: Еременко — Гросс (Фомин, 9:49).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 32 (10+16+6) — 16 (4+4+8).

Судьи: Белов, Юдаков.

23 февраля. Москва. «ВТБ Арена». 4254 зрителя.