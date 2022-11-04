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Сегодня, 18:14

Защитник «Трактора» Альмквист: «Нам непросто даются голы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Трактора» Адам Альмквист прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (2:5).

— Думаю, что «Витязь» сыграл лучше нас, они хорошо провели первый период. Думаю, мы были не готовы, соперник выложился больше, чем мы.

— В двух предыдущих играх «Трактор» сыграл строже в обороне, пропустив всего один гол в двух матчах, сегодня же пять шайб. Команда не была готова?

— Два дня назад мы пропустили только один гол, но, как я сказал, думаю, что соперник хорошо начал матч, в отличие от нас. Они забили две шайбы в первом периоде. Иногда такие матчи случаются, нужно постараться забыть о нем и готовиться к следующей игре, которая будет уже через пару дней.

— После травмы Романа Манухова вы перешли на игру в пять защитников. Было ли тебе сложно выходить через смену?

— Нет, ничего сложного. Конечно, играть в пять защитников непросто, но все нормально. Я не чувствовал себя чересчур уставшим, играя в таком темпе. Надеюсь, что с Романом все хорошо.

— У «Трактора» были большие проблемы с голами. Как это можно объяснить?

— Соглашусь. Нам непросто даются голы, нужно проанализировать эту ситуацию и найти способ выйти из нее, нельзя выигрывать 1:0 каждый матч. Нужно забивать больше.

— Ты доволен качеством своей игры?

— Старт сезона вышел сложным для меня, я получил травму, но сейчас все хорошо. В плане очков и голов сезон тоже пока дается непросто, иногда такие моменты бывают у всех.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/45676-nam-neprosto-dayutsya-goly-nuzhno-proanalizirovat-etu-situatsiyu-i-nayti-sposob-vyyti-iz-nee-i-adam-/
ХК Витязь
ХК Трактор
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