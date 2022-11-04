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Сегодня, 18:03

Главный тренер «Трактора» рассказал о проблемах с травмированными игроками команды

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (2:5).

— В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков. Несмотря на счет, поддерживали нас весь матч. Спасибо за поддержку. По игре — уступили в движении, особенно в первом периоде. Допустили ошибки в обороне, за которые соперник нас наказал. Замена вратаря была вынужденая, нужно было встряхнуть команду, поэтому поменяли Алексея и выпустили Илью.

— Что с Романом Мануховым и Антоном Бурдасовым?

— Сейчас поедут на обследование. После этого будет информация.

— Была мысль дать Артему Щучинову чуть больше времени?

— Провел с нами одну тренировку. Понимали, что опасно. Парень молодой, бросать под танки сразу не стали. Конечно, хотелось бы при других обстоятельствах дать ему дебютировать. Решили, что сегодня можем это сделать.

— Есть резерв, чтобы заменить травмированных ребят?

— Да. Игорь Исаев восстановился, работает в основной группе. Петр Ясинский тоже приступил к тренировкам. Есть ребята нападающие. Сейчас «Челмет» вернется из поездки, посмотрим на состояние игроков и примем решение.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/45674-22-23-traktor-vs-vityaz-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
ХК Витязь
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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