Защитник «Спартака» Савиков: «Пошли победы, ребята начали возвращаться. Атмосфера становится лучше»

Защитник «Спартака» Егор Савиков прокомментировал победу над «Торпедо» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Я давно не играл. Соскучился по домашней атмосфере, нашим болельщикам и эмоциям после победы. Только положительные впечатления от игры. Я готовился, как к обычному матчу. Выходил с серьезным настроем. Хорошо, что победили. У Голдобина, Морозова и Порядина своя связка, у них осталась «химия». Ваня вышел, ждем остальных или готовимся к плей-офф. Все понимали, что невозможно пройти весь сезон без травм и поражений. У нас была рабочая атмосфера. А сейчас пошли победы, и ребята начали возвращаться, поэтому атмосфера становится еще лучше», — приводит «РБ Спорт» слова Савикова.

«Спартак» занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 76 очками в 58 матчах.