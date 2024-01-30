Капитан «Лады» Фисенко: «Мы — сбитые летчики? Отчасти это правда»

Капитан «Лады» Михаил Фисенко в интервью «СЭ» рассказал об успешном выступлении его команды в нынешнем сезоне.

— Не удивил ли самих такой удачный старт сезона?

— Наверное, мы тоже не ожидали такого старта, но аппетит приходит во время еды. Поняли, что можем конкурировать с другими командами, ребята это почувствовали. Многие игроки проводят хороший сезон, помогают команде выигрывать. Пока все складывается неплохо, но расслабляться нам нельзя. Потому что если мы расслабимся, то не сможем собраться, надо быть в тонусе всегда.

— В чем главная сила «Лады»?

— Собрали ребят, которые только начинают играть в КХЛ, и ребят постарше, у которых было не так много предложений и которые ухватились за последний шанс.

— Задевало ли, когда называли командой сбитых летчиков?

— Отчасти это было правдой. Ни для кого не секрет, что кто-то был без команды, кто-то стал не нужен другим клубам. Высадился десант игроков из СКА, не подошедших там. В итоге получился злой коллектив, которому есть что доказывать.

После 58 матчей «Лада» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.