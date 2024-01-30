Порядин: «Было приятно снова сыграть с Морозовым, мы соскучились по нему»

Нападающий «Спартака» Павел Порядин прокомментировал победу над «Торпедо» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ и поздравил своего одноклубника Ивана Морозова с возвращением на лед.

Морозов не принимал участия в официальных матчах с 16 ноября 2023 года из-за травмы. В игре с нижегородцами он сделал результативную передачу.

«Приятно, конечно, было снова сыграть с Морозовым, мы соскучились по нему. У нас были неплохие моменты, но я сыграл сумбурно. Ритм игровой потерял. Мы уже играли с «Торпедо», поэтому понимали, что это интересная и активная команда. Ничем особенно она не удивила. Почему «Спартак» быстро пропускал? «Торпедо» исполняло моменты, а мы ошибались. Так соперник и забивал. Это хоккей», — приводит «РБ Спорт» слова Порядина.

«Спартак» занимает четвертое место в таблице Западной конференции КХЛ с 76 очками в 58 матчах.