Защитник «Спартака» Зайцев: «В матче с «Северсталью» мы выглядели поинтереснее»
Защитник «Спартака» Егор Зайцев прокомментировал победу над «Северсталью» (5:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
— Как вам игра «Северстали»? Чем-то удивили в этот раз?
— Хорошо обороняющаяся и плотно играющая команда. Они показывают комбинационный хоккей, очень здорово катаются и много забивают. Матчи получаются очень зрелищными и для нас, и для болельщиков. Играется в удовольствие.
— Соперник трижды выходил вперед, но вы выиграли. Какой момент был переломным в матче?
— На мой взгляд, мы выглядели поинтереснее, у нас было явно больше моментов, которые удалось воплотить в голы. Рады, что довели дело до победы.
— Вы забили «Северстали» уже три гола.
— Я не думаю о личной результативности. Главное, чтобы побеждала команда.
«Спартак» набрал 88 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 80 очками — на 5-й строчке.
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Динамо М – Адмирал
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Ак Барс – Амур
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