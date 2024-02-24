Защитник «Спартака» Зайцев: «В матче с «Северсталью» мы выглядели поинтереснее»

Защитник «Спартака» Егор Зайцев прокомментировал победу над «Северсталью» (5:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Как вам игра «Северстали»? Чем-то удивили в этот раз?

— Хорошо обороняющаяся и плотно играющая команда. Они показывают комбинационный хоккей, очень здорово катаются и много забивают. Матчи получаются очень зрелищными и для нас, и для болельщиков. Играется в удовольствие.

— Соперник трижды выходил вперед, но вы выиграли. Какой момент был переломным в матче?

— На мой взгляд, мы выглядели поинтереснее, у нас было явно больше моментов, которые удалось воплотить в голы. Рады, что довели дело до победы.

— Вы забили «Северстали» уже три гола.

— Я не думаю о личной результативности. Главное, чтобы побеждала команда.

«Спартак» набрал 88 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 80 очками — на 5-й строчке.

Евгений Туркулец