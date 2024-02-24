Гусев о рекорде по очкам в регулярном чемпионате КХЛ: «Важно было это сделать сегодня»

Гусев поделился мнением о рекорде по очкам в регулярном чемпионате КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев поделился эмоциями после рекорда по очкам за один регулярный чемпионат КХЛ. 31-летний россиянин сделал голевую передачу в матче с «Адмиралом» (4:3 ОТ).

Форвард набрал 86-е (23+63) очко в этом сезоне и побил рекорд Сергея Мозякина — 85 (48+37).

«Я сегодня прочувствовал, что важно заработать результативный балл, что это исторический момент. Долго не мог ни отдать, ни забить. Но партнеры доверяли, поддерживали, надо было это сделать! В моей жизни было много ответственных игр, но побеждать надо в каждой. И если сегодня была задача побить рекорд, значит, надо было его побить», — цитирует Гусева пресс-служба клуба.

Форвард добавил, что уже забрал шайбу, которой установил рекорд.

Предыдущим лучшим результатом Гусева в регулярном чемпионате КХЛ были 82 (17+65) очка за СКА в сезоне-2018/19.