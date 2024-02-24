Артюхин: «В России не зайдет программа помощи хоккеистам, у нас другой менталитет»

Экс-нападающий сборной России Евгений Артюхин поделился мнением насчет идеи создания в КХЛ программы помощи игрокам по примеру НХЛ.

«Не уверен, что нам в России нужна такая программа. У нас другой менталитет. Если информация о том, что у игрока проблемы, попадает на публику, после этого его мало кто из клубов возьмет. Команды не захотят связываться, если хоккеист проходит реабилитацию. За океаном по-другому к этому относятся и понимают, что у человека могут быть срывы, падения, что он может пройти программу и у него все наладится. У нас это не зайдет сто процентов из-за другого менталитета», — приводит слова Артюхина «РБ Спорт».

Ранее в программу помощи игрокам в НХЛ обратились российские хоккеисты Евгений Кузнецов и Валерий Ничушкин.