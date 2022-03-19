Зубарев: «У нас же сейчас принято импортозамещение. Есть возможность показать себя в такой нужный момент»

Защитник «Салавата Юлаева» Андрей Зубарев прокомментировал результат второго матча второго раунда плей-офф КХЛ против «Трактора» (1:4).

«Начали лучше, чем в предыдущей игре. Уже не позволяли сопернику таких вольностей, у него была пара удалений в первом периоде и плохо, что мы их не реализовали. Сами проиграли матч из-за своих ошибок, удалений, неправильных действий. Так что есть и позитив — то, что сами проиграли.

Мы — андердоги? Я пока так и не перевел это слово в «Википедии». «Трактор» выше в таблице закончил регулярку. После первого матча все говорили, что отвратительно сыграли обе команды, засушили игру. Поэтому будем брать другим, так как мы послабже. Но ничего-ничего, мы будем бороться. Бывает, и слабаки выигрывают.

Ощущаем ли в обороне отъезд иностранцев? У нас ничего не поменялось после отъезда Ларсена и Метсолы. Знаем, что за нашими спинами стоит надежный человек. Просто не нужно доводить до того, чтобы он невероятно спасал. Мы делаем свою работу, вратарь — свою, и все вместе должны приносить результат. У нас же сейчас принято импортозамещение делать. Обычно оно не очень, но у нас получше проходит. Я, честно, рад за ребят. Сами знаете, что у нас с давних времен не любят давать играть местным и молодым. Поэтому сейчас есть возможность показать себя в такой нужный момент. И не только молодым, но и стареньким", — цитирует Зубарева сайт КХЛ.