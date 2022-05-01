Защитник Пивцакин подписал контракт с «Сочи»

Защитник Никита Пивцакин подписал контракт с «Сочи».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один год.

Минувший сезон 30-летний игрок провел в «Амуре», он принял участие в 30 матчах, в которых набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+1».

После досрочного завершения регулярного чемпионата КХЛ Пивцакин отправился в финский клуб «КалПа», в составе которого сыграл 16 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+4».

Защитник также играл в КХЛ за «Авангард», ЦСКА, «Металлург» и «Спартак».