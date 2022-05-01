Нападающий Каблуков покинет «Авангард»

По информации «СЭ», форвард «Авангарда» Илья Каблуков покинет клуб. 34-летний нападающий провел в «Ястребах» два последних сезона.

В текущем сезоне Каблуков провел 46 матчей за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 4 (2+2) очка. В плей-офф — 11 игр и 1 (0+1) очко.

Ранее Каблуков выступал за СКА, «Спартак», «Атлант», «Торпедо» и ЦСКА.

В составе сборной России российский хоккеист становился олимпийским чемпионом-2018.