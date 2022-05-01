Защитник Пайгин вернулся в «Торпедо». Клуб пополнил состав еще несколькими игроками

Капитан «Торпедо» Зият Пайгин, защищавший цвета нашей команды на протяжении двух последних сезонов, подписал новый однолетний контракт с нижегородским клубом.

После досрочного окончания сезона в КХЛ 27-летний игрок обороны для поддержания игровой формы отправился в шведский «Тимро», в составе которого в 16 матчах заработал 5 (1+4) очков.

Знакомый нижегородским болельщикам 24-летний нападающий Данил Воеводин вернулся в нижегородский клуб, подписав двусторонний однолетний контракт.

Одним из первых новобранцев «Торпедо» в текущем межсезонье также стал нападающий Кирилл Воронин.

Один из самых результативных игроков МХЛ Василий Атанасов и один из лучших новичков ВХЛ Иван Воробьев пополнили ряды хоккейного клуба «Торпедо».

Один из самых ярких и талантливых молодых вратарей Белоруссии, 17-летний Лоренс Зинаддин подписал трехсторонний контракт с «Торпедо».