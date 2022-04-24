Защитник «Металлурга» Земченок рассказал о предложении от ЦСКА перед началом сезона
Защитник «Металлурга» Артем Земченок, который стал автором победного гола в четвертом матче финала Кубка Гагарина против ЦСКА (1:0), рассказал, что получал предложение от московского клуба перед начало сезона.
«Ожидали, что будет тяжелая игра с первых минут. ЦСКА некуда отступать, они сразу побежали. Первый период был равный — и у них моменты были, и у нас. Во втором смогли забить, в концовке периода они наложили смены, но ребята молодцы, что выстояли в этом отрезке. В третьем была игра по счету, удалось удержать.
Про рекорд Егора Яковлева нечего и говорить, он все доказал, давно выступает на высшем уровне. С ним удобно играть, я стараюсь делать все, чтобы он и дальше ставил рекорды, он молодец. Конечно, не всегда получится забивать четыре и больше, сегодня забили один, и этого оказалось достаточно. Были контратаки, но, может быть, уже нет свежести, поэтому и не получилось забить больше.
Перед сезоном у меня было предложение от ЦСКА, но я сразу оказался — у меня спартаковское прошлое, было бы неправильно перейти к принципиальному сопернику, раздражителю. Хороший стимул сыграть с ними в финал», — цитирует игрока сайт КХЛ.
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|Динамо М
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|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 1
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|24.04
|16:30
|
ЦСКА – Металлург
|0 : 1