Защитник «Металлурга» Земченок рассказал о предложении от ЦСКА перед началом сезона

Защитник «Металлурга» Артем Земченок, который стал автором победного гола в четвертом матче финала Кубка Гагарина против ЦСКА (1:0), рассказал, что получал предложение от московского клуба перед начало сезона.

«Ожидали, что будет тяжелая игра с первых минут. ЦСКА некуда отступать, они сразу побежали. Первый период был равный — и у них моменты были, и у нас. Во втором смогли забить, в концовке периода они наложили смены, но ребята молодцы, что выстояли в этом отрезке. В третьем была игра по счету, удалось удержать.

Про рекорд Егора Яковлева нечего и говорить, он все доказал, давно выступает на высшем уровне. С ним удобно играть, я стараюсь делать все, чтобы он и дальше ставил рекорды, он молодец. Конечно, не всегда получится забивать четыре и больше, сегодня забили один, и этого оказалось достаточно. Были контратаки, но, может быть, уже нет свежести, поэтому и не получилось забить больше.

Перед сезоном у меня было предложение от ЦСКА, но я сразу оказался — у меня спартаковское прошлое, было бы неправильно перейти к принципиальному сопернику, раздражителю. Хороший стимул сыграть с ними в финал», — цитирует игрока сайт КХЛ.