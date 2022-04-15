Защитник «Магнитки» Николаев: «Готов играть в финале как морально, так и физически»

Защитник магнитогорского «Металлурга» Илья Николаев в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.

— Какие ощущения перед финалом с ЦСКА? Что скажете про соперника?

— Это финал — решающая серия плей-офф. Эмоции и ощущения только положительные. ЦСКА — сильная команда, в которой сложно отметить кого-то одного. В составе армейцев много хороших игроков.

— Как прошли дни после серии с «Трактором»? Успели восстановиться?

— У нас было два выходных дня на восстановление. Они пошли нам на пользу. Сейчас в полной боевой готовности подходим к финалу.

— Вы с каждой серией получаете больше игрового времени. Чувствуете, что привыкли к уровню плей-офф?

— Да. Готов играть в финале как морально, так и физически.

— Можете сравнить матчи регулярки и плей-офф?

— Это абсолютно разные матчи. В плей-офф на кону стоит кубок, поэтому идет борьба на каждом участке площадки.

— Чувствуете по внутренним ощущениям, что играете спокойнее, надежнее? Не волнуетесь, когда надо принять решение на льду?

— Да, чувствую себя спокойнее и увереннее. Это все благодаря полученному игровому времени в серии с «Трактором».

— После одного из матчей вы сказали: «Когда Ярослав Хабаров играл в финале, я был еще маленьким. А теперь мы играем вместе». Наверняка у вас остались в памяти финалы 2014 и 2016 годов?

— Помню, как мы с парнями из детской школы смотрели матчи «Металлурга». В плей-офф иногда даже стоя смотрели игры, потому что все места в арене были заняты.