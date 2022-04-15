Бывший главный «Ак Барса» Владимир Плющев прокомментировал возможное назначение Олега Знарка на пост главного тренера казанской команды.

«В зависимости от того, каких игроков сможет подписать клуб, можно будет понять, как будет «Ак Барс» и какую игру выстроит Олег Знарок. Почему был сделан выбор в пользу Знарка? Наверно, клуб взвесил все «за» и «против» и из того скудного тренерского рынка, который был или из которого выбирали, он выбрал достаточно яркую фигуру по сравнению с другими кандидатами», — приводит слова Плющева Metaratings.ru.

Также специалист высказался о возможном переходе Вадима Шипачева из «Динамо» в «Ак Барс».

«Сложно сказать, насколько Шипачев отвечает тем требованиям Знарка, которые определяют игрока для состава. Когда я формировал состав в казанском клубе, «Северстали», я брал тех ребят, которые меня знали, доверяли, с которыми я работал», — добавил Плющев.

Ранее сообщалось о возможном назначении Знарка на должность главного тренера «Ак Барса» вместо покинувшего команду Дмитрия Квартальнова.

Генеральный мененджер казанской команды Марат Валиуллин сообщил, что новый главный тренер команды будет назначен 1 мая.